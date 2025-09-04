Celebran hoy el Día del Inmigrante con varios actos y un gesto solidario

Las colectividades extranjeras en Jujuy conmemoran hoy el Día del Inmigrante. A las 10 realizarán un acto protocolar en la Plaza de los Inmigrantes, continuarán a las 18 con el arrío de banderas en Casa de Gobierno y finalizarán a las 20 con una misa de acción de gracias en la iglesia San Francisco y colecta de donaciones para los más necesitados. Las actividades buscan que durante la jornada se visibilice la diversidad cultural y el aporte de los migrantes a la vida provincial.

Las colectividades extranjeras en Jujuy conmemoran hoy el Día del Inmigrante. A las 10 realizarán un acto protocolar en la Plaza de los Inmigrantes, continuarán a las 18 con el arrío de banderas en Casa de Gobierno y finalizarán a las 20 con una misa de acción de gracias en la iglesia San Francisco y colecta de donaciones para los más necesitados. Las actividades buscan que durante la jornada se visibilice la diversidad cultural y el aporte de los migrantes a la vida provincial.

En diálogo con el streaming de El Tribuno de Jujuy, Ana Aja Gual, presidenta de las colectividades extranjeras, destacó que el homenaje se vive con entusiasmo y compromiso: "Estamos transitando la semana del Día del Inmigrante y queremos que toda la comunidad conozca lo que vamos a realizar. Es un tiempo de gratitud, de encuentro y de integración con la sociedad jujeña".

Las actividades comenzaron ayer en la ciudad de Perico, con la conmemoración del aniversario de la República de San Marino, considerada la más antigua del mundo.

Hoy en el acto de Plaza de los Inmigrantes participará el intendente capitalino Raúl Jorge, funcionarios provinciales, autoridades municipales, representantes de instituciones locales y familias extranjeras residentes. "Será un homenaje a todos los inmigrantes que hicieron de Jujuy su hogar y un reconocimiento a las generaciones que continúan transmitiendo sus tradiciones", expresó la dirigente.

Sobre la colecta de mercadería que luego será distribuida a familias en situación vulnerable, indicó que "es un gesto de agradecimiento a Argentina, a Jujuy y a su gente, por habernos permitido vivir en esta tierra. Queremos retribuir la hospitalidad con un acto solidario", subrayó.

Aja Gual detalló que actualmente son más de veinte las colectividades extranjeras que participan activamente en la provincia. "Estamos presentes con Suiza, Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia, España, Italia, Siria, Líbano, India y muchas más. No quiero olvidar a ninguna porque cada país aporta algo valioso a esta gran familia cultural", destacó.

Luego remarcó que esta diversidad no se expresa únicamente en fechas conmemorativas, sino que se extiende a lo largo de todo el año con distintas propuestas culturales y de integración. Una de las más esperadas es "Sabores del Mundo", que este año se realizará en noviembre. "Decidimos posponerla para esa fecha porque septiembre estaba muy cargado, pero es una de nuestras actividades más queridas porque compartimos gastronomía, música y danzas de cada país", explicó.

Además de las expresiones artísticas, las colectividades cumplen un rol clave en la integración social de quienes llegan por primera vez a la provincia. "No solo bailamos o cocinamos, también ayudamos al recién llegado. Los orientamos para que puedan documentarse, buscamos colegios para sus hijos y acompañamos en cuestiones de salud. Muchos vienen a estudiar o a trabajar, pero otros lo hacen escapando de dictaduras o situaciones políticas complejas. Nuestro deber es tenderles la mano", afirmó Aja Gual.

La presidenta destacó que esta tarea de contención se realiza de manera conjunta entre las diferentes colectividades, que han logrado consolidar una red de apoyo solidario. "El inmigrante trae consigo historias difíciles y lo que necesita es sentirse acompañado. Por eso nos organizamos como una gran familia, porque sabemos lo que significa empezar de nuevo en un lugar distinto", apuntó.

En el cierre de la entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy, Aja Gual, a modo de mensaje a inmigrantes y descendientes, dijo: "Les deseo mucha felicidad en esta semana que nos une. Agradezco a todos por acompañarnos siempre".