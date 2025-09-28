Trasladan a Buenos Aires al quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela

En un nuevo avance en la investigación del triple homicidio de Florencio Varela, el quinto sospechoso, Lázaro Victor Sotacuro, fue trasladado este domingo desde la provincia de Jujuy hacia Buenos Aires, donde será puesto a disposición de la justicia.

Sotacuro, de 41 años y nacionalidad peruana, es señalado por la investigación como el hombre que manejaba la camioneta blanca a la que se subieron las víctimas antes de ser asesinadas. Su captura se produjo el viernes por la noche en un hostal de la localidad boliviana de Villazón, adonde habría cruzado la frontera en un intento por darse a la fuga. Tras su arresto, fue repatriado y alojado en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

El operativo de traslado a Buenos Aires comenzó esta mañana, minutos antes de las 11. Debido a la logística del viaje, el itinerario se realiza en dos etapas. La primera consistió en un vuelo desde Jujuy hacia la provincia de Córdoba, con una duración estimada de tres horas, donde la aeronave realizó una escala para cargar combustible.

Posteriormente, se prevé que el mismo avión despegue rumbo al Aeroparque Internacional de Ezeiza. Este segundo tramo tiene un tiempo de vuelo aproximado de 2 horas y 30 minutos, por lo que las autoridades esperan que el detenido arribe a suelo bonaerense durante la noche de este domingo.

Con la llegada de Sotacuro, son cinco los individuos detenidos en el marco de esta causa, lo que representa un paso significativo en la pesquisa por esclarecer el brutal crimen que conmocionó a la localidad de Florencio Varela.