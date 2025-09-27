Jujuy ya llegó a la Feria Internacional de Turismo

En el Día Mundial del Turismo Jujuy está presente en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica que abrió sus puertas hoy al mediodía y hasta el martes desplegará toda su oferta con el objetivo de elevar su posicionamiento como destino en el país.

La muestra que congrega a toda la industria turística nacional y de la región, está firmemente consolidada como la más importante del sector. En estas cuatro jornadas profesionales del sector y la ciudadanía en general podrán en ella interiorizarse sobre las últimas tendencias, lograr alianzas estratégicas y conocer destinos en el país y el exterior.

Jujuy promueve destinos puntuales como Tilcara, San Pedro de Jujuy, Humahuaca, Libertador General San Martín, Yala, San Salvador de Jujuy, Maimará y Purmamarca a cargo de los secretarios y directores de Turismo de sus municipios.

También sus productos como el Tren Solar de la Quebrada (en esta oportunidad el público puede acceder a un un simulador de la experiencia que dura 5 minutos vivenciando las sensaciones del viaje observando los paisajes del trayecto entre Purmamarca y Maimará), el Jujuy, sí quiero; Las rutas del vino; y otros.

Presencia | Posadas con la directora de Turismo de Purmamarca Violeta Ramos y el informante Gustavo Chorolque.

Maimará junto a los siete destinos del país seleccionados como finalistas para el Best Tourism Villages de ONU Turismo está desarrollando una agenda aparte a la vez; mientras que el chef José Frías ofrecerá degustaciones gastronómicas y el bartender Marcelo Galván servirá Tragos con sabores de Jujuy.

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas encabeza la comitiva oficial local y participará en reuniones del Consejo Federal de Turismo; la chef Florencia Rodríguez (residente en Tilcara) también intervendrá por Fehgra.El sector privado también tiene presencia con más de 20 representantes entre hoteleros, gastronómicos, agencias de viajes, bodegueros y demás.

FIT es la plataforma clave para el sector: operadores turísticos, empresas, organismos oficiales y emprendedores de todo el mundo. Con una amplia oferta de stands, conferencias y actividades interactivas, la muestra posibilita incursionar en mercados y fortalecer el desarrollo de la industria.

Autoridades | Javier Milei, Andrés Deyá, Guillermo Francos, Karina Milei, Daniel Scioli, Shaikha Nasser Al Nowais y otras.

En un hecho histórico para el turismo argentino, el presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó el acto de apertura. Fue la primera vez que un presidente argentino abre oficialmente la feria más importante del sector en la región.

Milei estuvo acompañado por Andrés Deyá, presidente de FIT y de Faevyt; el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

La apertura también contó con la participación del ministro del Interior, Lisandro Catalán; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la secretaria General electa de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, marcando la trascendencia internacional del evento.

Con esta apertura inédita, FIT 2025 refuerza su lugar como punto de encuentro central del turismo nacional e internacional, consolidando a Argentina como protagonista en la agenda turística global