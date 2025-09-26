Vecinos se reunieron con directivos de Agua Potable

Funcionarios de Agua Potable de Jujuy S.E. y residentes del asentamiento Aeroclub de Alto Comedero se reunieron para abordar la necesidad de conexión a las redes de agua potable y cloacas. Aunque actualmente los vecinos obtienen el servicio de agua mediante conexiones clandestinas, la empresa estatal se comprometió a realizar un relevamiento en el área.

PRESENCIAS | FUNCIONARIOS Y REFERENTES VECINALES QUE TOMARON PARTE DE LA REUNIÓN POR LAS CONEXIONES DE SERVICIOS.

Sin embargo, les aclararon que para avanzar con la conexión formal, será indispensable que los vecinos presenten una resolución jurídica que acredite la titularidad de cada propiedad.

La reunión contó con la presencia de directivos de la empresa, entre ellos el vocal técnico, Marcelo Jorge, y el vocal contable, Adolfo Ramírez. También participaron miembros de Gerencia Operativa, Gerencia de Planeamiento y el Departamento de Estudios y Proyectos, junto a referentes del mencionado barrio, como Samuel Salazar, Alberto Rodas, Virginia Gareca y Carlos Avilés, entre otros.