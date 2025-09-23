Detienen a un instructor de hockey por presunto abuso

Un profesor de hockey de la ciudad de San Pedro de Jujuy, fue detenido luego de ser acusado de abusar sexualmente de su hija de nueve años.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que tiempo atrás, la expareja del hombre de 55 años realizó la denuncia formal, luego de detectar comportamientos extraños en su pequeña hija.

La investigación penal preparatoria inició con la entrevista en Cámara Gesell de la víctima y tras el informe emitido por los profesionales del Ministerio Público de la Acusación, en la jornada de ayer se procedió a la detención del instructor de hockey, formalmente imputado por la presunta autoría de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, convivencia y corrupción de menores".

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que los hechos habrían ocurrido durante las vacaciones de verano de los años 2023, 2024 y 2025, momentos en que el hombre pedía estar con su hija, de nueve años.

La medida judicial tuvo lugar en su vivienda, donde una comisión de efectivos se hizo presente y tras leerle la grave acusación que pesa sobre él, trasladó al protagonista a la sede policial y luego fue trasladado al Centro Judicial de la ciudad de San Pedro de Jujuy, conde conoció causa de imputación, designó abogado defensor y en la audiencia imputativa, la Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos solicitó al Juzgado de Violencia de Género, la prisión preventiva por el término de 75 días, para avanzar con la investigación penal preparatoria.

En tanto se ordenó que se contenga a la víctima a través del Programa del Centro de Asistencia a la Víctima.

La noticia dejó conmocionada a toda la comunidad de la ciudad ramaleña, ya que se trata de un conocido instructor, que daba clases a niñas y adolescentes.