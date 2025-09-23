Jubileo de los Catequistas

Llegados desde los distintos puntos de la Diócesis de Jujuy el sábado vivieron su jubileo los catequistas. El lema fue "El catequista comunicador de la Palabra" e incluyó la peregrinación desde el acceso a Río Blanco hasta el Santuario, ingreso por la Puerta Santa, saludo a la Virgen y luego la santa misa concelebrada por el obispo Daniel Fernández junto a sacerdotes, entre ellos el padre Luis Zazano, influencer tucumano. En el Colegio Fasta siguió la formación a cargo de Zazano y el padre Germán Maccagno.