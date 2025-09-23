°
23 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Calidad de Vida
Escuela Provincial de Comercio Nº 3 “José Manuel Estrada”
Jujeños por la Inclusión
PALPALÁ
Río Blanco
Onda Estudiantil 2025
LIBERTADOR
Femicidio de Florencia Sayes
Humahuaca
Monterrico
Calidad de Vida
Escuela Provincial de Comercio Nº 3 “José Manuel Estrada”
Jujeños por la Inclusión
PALPALÁ
Río Blanco
Onda Estudiantil 2025
LIBERTADOR
Femicidio de Florencia Sayes
Humahuaca
Monterrico

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Río Blanco

Jubileo de los Catequistas

Peregrinaron, traspusieron la Puerta Santa y se capacitaron.

Martes, 23 de septiembre de 2025 00:00
JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS | TUVO UNA GRAN REPERCUSIÓN Y DISERTÓ EL PADRE LUIS ZAZANO.

Llegados desde los distintos puntos de la Diócesis de Jujuy el sábado vivieron su jubileo los catequistas. El lema fue "El catequista comunicador de la Palabra" e incluyó la peregrinación desde el acceso a Río Blanco hasta el Santuario, ingreso por la Puerta Santa, saludo a la Virgen y luego la santa misa concelebrada por el obispo Daniel Fernández junto a sacerdotes, entre ellos el padre Luis Zazano, influencer tucumano. En el Colegio Fasta siguió la formación a cargo de Zazano y el padre Germán Maccagno.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD