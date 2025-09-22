Restricciones del tránsito vehicular por la Elección Representante Provincial

Para garantizar la seguridad y el orden, se implementará un operativo de tránsito especial, con cortes parciales, desvíos y control de estacionamiento en los alrededores de Ciudad Cultural. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación y seguir las indicaciones de tránsito para evitar inconvenientes.

Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes

Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas

Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín

Curupaití y Av. Bolivia

Curupaití y Zorrilla de San Martín

Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes

Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy

Curupaití y Félix de Olazábal

Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)

Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural

Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas

Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy

Av. de las Carrozas y Dr. Vidal

Av. de las Carrozas y Pedro del Portal

Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur

Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)

Suipacha y Coronel Arias

Ituzaingó y Dr. Vidal

Restricción de estacionamiento

Se prohíbe estacionar en Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, desde las 18 horas.

Desvío del transporte urbano

Los colectivos modificarán su recorrido por Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia y Av. Córdoba, para luego retomar el recorrido habitual.

Paradas

Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES)

Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión

Ingreso de vecinos de Alto Padilla

Solo se permitirá con acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio) por Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín.

Estacionamiento en Av. Bolivia

Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

El operativo abarca ambos eventos, garantizando la seguridad y fluidez del tránsito en Ciudad Cultural y sus alrededores.