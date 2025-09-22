Oficina de protección para casos de grooming y bullying

En un esfuerzo coordinado para proteger a los jóvenes de la provincia, el gobernador Carlos Sadir, junto al ministro Federico Cardozo, inauguró una nueva oficina de escucha y protección dedicada a abordar los flagelos del grooming y el bullying.

El nuevo espacio está destinado a acompañar a adolescentes que se sientan vulnerables y requieran protección y acompañamiento de equipos interdisciplinarios.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y se suma a la campaña "No seas parte del daño: Jujuy sin bullying", como también a las propuestas de asistencia de la organización Grooming Argentina.

Durante la inauguración, el ministro Cardozo destacó la importancia de la apertura de este espacio precisamente en septiembre, mes en que se celebra la Fiesta Nacional de los Estudiantes. "Era fundamental contar con una oficina para hacer frente a este flagelo que está atacando a toda la sociedad", expresó Cardozo.

El funcionario indicó que el gobierno provincial está desarrollando un protocolo interministerial para coordinar acciones y determinar el procedimiento adecuado en cada caso. Finalmente, Cardozo precisó que la oficina está a disposición de toda la ciudadanía y que en ese espacio, los jujeños podrán informarse o realizar denuncias, asegurando que cada caso recibirá el seguimiento adecuado por parte de diversas áreas del gobierno provincial.

De la inauguración también participaron las ministras de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y de Educación, Miriam Serrano, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ekel Meyer, entre otras autoridades.