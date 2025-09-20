Se recordó el Día Nacional de la Persona Sorda

Silvia López, directora de la institución, señaló que este 19 de septiembre es el Día Nacional de la Persona Sorda, y con motivo de conmemorar esta fecha, visibilizaron el trabajo que llevan adelante junto a la comunidad jujeña.

Además, destacó que “Casa de Gobierno nos abre las puertas para poder visibilizar esta jornada con el color azul en la fachada porque es el color de la lucha de la comunidad sorda, de las personas sordas para continuar derribando todas las barreras comunicativas que son importantes”.

Del acto participaron también Angélica Gareca, vicedirectora de la Escuela, padres, exalumnos, y docentes de la institución.

La Escuela Hellen Keller cuenta con estudiantes desde nivel inicial hasta jóvenes en el nivel secundario, brindando clases también en turno nocturno con una matrícula de más de 100 alumnos.

Por último, la directora de la institución invitó a la comunidad en general a aprender Lengua de Señas Argentina (LSA), sumándose junto a padres al taller que se dicta los días miércoles de 13 a 15:30 horas en sede del establecimiento ubicada en Magallanes 201, Barrio General Arias de la capital jujeña.