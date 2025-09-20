La carroza de la ENET N° 1 desfilará esta noche

La comunidad educativa de la ENET N° 1 “Escolástico Zegada” vive una jornada de emoción y orgullo. Contra todo pronóstico y luego de un intenso trabajo para reparar los daños causados por un incendio esta tarde, la carroza de la institución estará presente esta noche de desfiles.

El llamado desesperado a la solidaridad no cayó en oídos sordos. Colegios como el EMDEI, Mayor Jujuy, José Hernández, el Bachillerato Nº 3 de Monterrico y la Técnica Nº 2 de San Pedro respondieron de inmediato donando los materiales necesarios. Gracias a esa ayuda y al trabajo incansable de alumnos, docentes y asesores, la estructura del "tigre bengala" podrá ser reconstruida por completo.

"Queremos transmitirle a toda la comunidad que ¡estamos listos!", expresaron desde la escuela. "El espíritu lobo no se rinde. Lo logramos entre todos y hoy el tigre volverá a lucirse con orgullo en ciudad cultural. ¡Aguante la ENET 1!".

El desfile de esta noche se convierte, así, en la celebración no solo de la carroza, sino de un verdadero ejemplo de cooperación y esfuerzo colectivo que desbordará la Fiesta de los Estudiantes.