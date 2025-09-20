Rusia lamenta que ONU no intervenga en Gaza por el poder de veto de Estados Unidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia lamentó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas siga siendo incapaz de poner fin a la violencia y el sufrimiento humanitario en la Franja de Gaza debido a los repetidos vetos de Estados Unidos.

“La incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para detener las luchas y el derramamiento de sangre y poner fin al sufrimiento de los civiles es, por tanto, profundamente lamentable y decepcionante”, declaró el Ministerio en un comunicado publicado en su página web oficial.

El jueves, un grupo de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad intentó de nuevo aprobar una resolución que exigía un alto el fuego en la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes y el acceso de la ayuda humanitaria.

Todos los miembros del Consejo votaron a favor del proyecto de resolución excepto Estados Unidos, que hizo uso de su derecho de veto por séptima vez desde la escalada de la crisis.

El Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró que la posición de Rusia sobre el conflicto palestino-israelí sigue siendo coherente.

Aunque condenó el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Moscú consideró que aquel incidente “no puede ni debe utilizarse como pretexto para el castigo colectivo de civiles palestinos o para alimentar una guerra más amplia en Oriente Medio”.

Rusia cree que es imposible lograr una paz y una seguridad auténticas en la región sin una solución justa de la cuestión palestina y el cumplimiento de los derechos y aspiraciones legítimas del pueblo palestino, agregado el ministerio.

La posición de China

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, expuso el viernes la postura de China sobre el actual conflicto palestino-israelí durante las conversaciones sostenidas en Beijing con su homólogo de Marruecos, Nasser Bourita.

Al señalar que la comunidad internacional debe unirse ante la actual situación de emergencia, Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, afirmó que es necesario promover un alto al fuego integral en Gaza con la mayor urgencia posible para aliviar la actual catástrofe humanitaria.

Los países que tienen una influencia especial sobre Israel deben asumir con seriedad sus responsabilidades y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los organismos humanitarios también deben cumplir con sus obligaciones.

Wang indicó que el principio de “los palestinos gobiernan Palestina” debe implementarse de verdad, todo según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

“Gaza y Cisjordania son territorios inalienables de Palestina. Cualquier acuerdo de gobernanza y reconstrucción posterior a la guerra debe respetar la voluntad del pueblo palestino y salvar los derechos legítimos de la nación palestina”, añadió.

Wang también hizo hincapié en la necesidad de adherirse firmemente a la solución de dos Estados, reunir un mayor consenso internacional y formar una posición más unificada.

Pidió apoyar la plena adhesión de Palestina a las Naciones Unidas sobre la base del reconocimiento del Estado de Palestina, buscar vías viables para avanzar en la solución de dos Estados y rechazar cualquier acciión unilateral que socave dicha solución.