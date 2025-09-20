Cuándo es el Día del Empleado de Comercio en 2025 y que pasa ese día

El Día del Empleado de Comercio se celebra el viernes 26 de septiembre, pero este año se trasladó al lunes siguiente, de acuerdo con lo que comunicó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Por estos motivos, el lunes 29 de septiembre comercios, supermercados y shoppings permanecerán cerrados.

La celebración del Día del Empleado de Comercio es una fecha reconocida por la Ley 26.541 como feriado nacional aplicado solamente para quienes trabajan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Aunque la fecha oficial se celebra el viernes 26 de septiembre, este año se trasladó al lunes siguiente, de acuerdo con lo que comunicó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) días atrás. La decisión fue tomada por consenso entre sindicatos y cámaras empresarias, con el fin de facilitar la organización del sector y permitir un descanso extendido.

Durante esta jornada, los trabajadores de comercio no están obligados a trabajar. Si deciden no asistir a su lugar de trabajo, no se les descontará el día ni deben presentar ninguna justificación por su ausencia.

En cambio, si deciden trabajar, el empleador deberá abonar un recargo equivalente al doble del salario que corresponde por la jornada diaria.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) aclaró que los empleadores deben acordar con sus empleados cómo se aplicará la jornada, siempre respetando lo que establece el convenio colectivo.

El derecho al descanso queda plenamente garantizado en la normativa y esta condición queda a criterio exclusivo del trabajador.