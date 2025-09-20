Falleció Miguel Alfaro fundador del grupo Chilcán

En horas de la mañana de este sábado, el reconocido grupo Chilcán anunció una triste noticia. En una publicación en sus redes oficiales, anunciaron el fallecimiento de su miembro fundador Miguel Alfaro.

"Se oye el augurio en el cielo por recibir tu voz cantarles, como nos tuviste acostumbrados a deleitarnos. Hoy subiste al escenario más hermoso y desde aquí abajo te miraremos y aplaudiremos. Te extrañaremos Miguel querido". Así se despedían los miembros de su grupo en redes junto a imágenes de su fundador.

El grupo Chilcán fue fundado hace 28 años un 7 de diciembre y hoy es de los nombres de grupos folclóricos de Jujuy, que hicieron historia, que ganaron gran popularidad en su tierra. Cabe mencionar que, a lo largo de estos 28 años, Chilcán grabó tres trabajos discográficos, “Chilcán”, que se editó a nivel nacional con Warner; y los dos siguientes, “Paréntesis con el amor” y “Como la última vez”, fueron producciones independientes. “Esos son los únicos discos físicos que salieron”, explica Miguel, “a partir de ese último, las publicaciones son por tema, de manera diferente, como los exigen el nuevo mercado musical”.