El Divino Redentor se suma a la FNE con carruaje propio en 2026

En un momento cargado de emoción durante los festejos por el día del estudiante, los directivos del Colegio del "Divino Redentor" dieron una noticia histórica que los alumnos llevaban dos décadas esperando, en 2026, la institución tendrá por primera vez su propio carruaje en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

El anuncio llegó luego de que las autoridades felicitaran a los estudiantes por la creatividad, el esfuerzo y el compañerismo demostrados en la presentación de las mesas, una tradición en los establecimientos de la provincia. “Nos gustó mucho todo lo que hicieron hoy; impresionante lo que hizo cada curso. Se esforzaron un montón en cada flor, en cada adorno, en cada presentación. Es lindo que tengan todas esas cualidades para hacer todas esas cosas, porque vamos a necesitar de esas cualidades el año que viene… ¿Por qué vamos a necesitarlas? ¡Porque vamos a hacer un carruaje!”, declaró el director, sumergiendo el patio en un estallido de gritos, saltos y lágrimas de felicidad.

La aprobación, calificada como un "sí parcial", corona un arduo trabajo de persistencia y perseverancia de promociones anteriores que soñaron con este momento. Después de 20 intentos y rechazos, ver el sueño hecho realidad representa un legado invaluable para la promo 2025 y un hito para la historia del colegio, que por fin se sumará a la edición n°75 de la FNE.

La alegría se viralizó al instante a través de las redes sociales. Dani Cruz, una de las presentes, compartió el video exacto del anuncio con el mensaje: “Estamos todos muy emocionados. El Divino Redentor el año que viene se hace presente”. Un trabajo que, sin duda, la promo 2025 nunca olvidará.

De este modo, el Colegio Divino Redentor, ubicado en el barrio Alto Comedero, se prepara para unirse a la magia de la FNE y será una de las más de 80 instituciones que desfilarán el próximo año, encendiendo aún más la llama de la tradición más linda de la juventud jujeña.