Miércoles con probabilidades de tormentas aisladas

Comienza una nueva jornada y esta es especial porque da inicio el cronograma oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con el desfile Bienvenida Primavera.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en San Salvador de Jujuy será una jornada con cielo mayormente por la mañana y para la tarde se anticipan 40% de probabilidades de tormentas aisladas y esas probabilidades aumentan a un 70% para la noche. Esperemos que no se cumpla así se puede disfrutar de estas actividades tan lindas en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En la zona de Perico y San Pedro se espera una temperatura máxima de 29 grados.

En Humahuaca hay probabilidades de tormentas aisladas y chaparrones para hoy con una temperatura máxima que podría llegar a alcanzar los 23 grados centígrados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció con una temperatura de 4 grados y se espera para hoy una máxima de 19 con probabilidades de chaparrones para la noche de hoy.