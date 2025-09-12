°
12 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
cámara de Turismo
Onda estudiantil
cámara de Turismo
El tiempo en Jujuy
financiamiento universitario
emergencia en pediatría
distribución de ATN
farándula
Informacion General

2º Encuentro Nacional Bodas destino Argentina

 Más de 120 asistentes durante las tres jornadas en Salta y Cafayate.

Viernes, 12 de septiembre de 2025 08:33
INTERÉS | ASISTENTES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR SE CONGREGARON EN LA VECINA PROVINCIA PARA POTENCIAR EL PRODUCTO.

Rodrigo Torres (presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy) por su destacada personalidad y profesión en la actividad turística, fue uno de los invitados especiales a participar en el 2º Encuentro Nacional Bodas destino Argentina, realizado días atrás en Salta capital y Cafayate.

La convocatoria comenzó con disertaciones de referentes de diferentes países, entre ellos Emora Franco, quien analizó las fortalezas de la Argentina como destino de bodas y los principales mercados competidores. También se presentaron destinos como Neuquén y Bariloche, además del Panel NOA, integrado por Lucía Formoso, Bruno Mangussi, Martín Caso, Jorge Arce y Rodrigo Torres, que conectó tradición, innovación y proyección.

Con un alto nivel de convocatoria y la presencia de wedding planners, organizadores de eventos, empresarios gastronómicos, ambientadores, estudiantes y actores vinculados al sector, se desarrolló el Encuentro organizado por la Comisión de Bodas Destino de Aoca y el Salta Convention Bureau con acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes de esa provincia. El Encuentro visibilizó a Salta como un destino competitivo a nivel nacional e internacional para bodas de destino, mostrando su patrimonio cultural, paisajístico y de servicios a los principales referentes de la industria.

