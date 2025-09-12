Expulsaron a la edil Sánchez por "denunciar corrupción"

Entre "gallos y medianoche" el presidente y 4 ediles del Concejo Deliberante de Perico acordaron expulsar ayer a la concejal Mónica Sánchez, "por denunciar actos de corrupción y hacer público audios que los involucran al igual que al intendente", afirmó su par Walter Cardozo, quien se recupera luego se sufrir un "atentado".

El titular del Cuerpo, Cristian Valdiviezo, y los ediles Enrique Rojas e Ismael Tacacho (todos del Frente Cambia Jujuy - UCR) con Miguel Farfán y Sergio Ríos (VIA), votaron a favor de la destitución "en una sesión viciada de irregularidades, e inmediatamente después hicieron asumir a la suplente Margarita Tejerina".

Como si esto fuera poco, Rojas tenía conocimiento que el Juzgado de primera instancia de Violencia de Género N° 3 había emitido un oficio en el cual se le prohibía acercarse a la edil Sánchez hasta una distancia menor de 300 metros, como consecuencia de una denuncia por el citado delito y acoso laboral y sexual, a lo cual desobedeció.

Amparado por el presidente del Deliberante "él mocionó a favor de la destitución, demostrando que no les interesa nada, no respetan ni a la Justicia, gozando de una impunidad tremenda por parte del Gobierno provincial y de la Justicia. Insto a quien corresponda que se investigue hasta las últimas consecuencias", agregó Cardozo.

Luego se lamentó porque de la "escuela de Ficoseco" "todos los alumnos salieron malos, desde que se hizo cargo del municipio en el Concejo Deliberante. No es la primera vez que se producen estos hechos que están por fuera de la ley". A la vez anunció que Sánchez "está ampliando la denuncia en la cual involucraría a otros concejales que habrían cometido el delito".

Por su experiencia legislativa municipal, afirmó que no se puede destituir a un concejal por mayoría simple debido a que el Reglamento Interno del Deliberante establece que para remover de su cargo a un miembro debe garantizarse el derecho de defensa y para la votación es necesario los dos tercios de la totalidad de los miembros. O sea 6 de 8 ediles.

Haciendo caso omiso a la legislación vigente, "cinco ediles se juntaron de manera express y 'entre gallos y medianoche' decidieron cometer este tremendo y aberrante delito de sustituir a una concejal, e inmediatamente hicieron asumir a la suplente (Margarita Tejerina) que ni siquiera tenía el título que la avalaba como concejal suplente electa".

El accionar "bochornoso del Deliberante tiene la complicidad del intendente Rolando Ficoseco"; en consecuencia Perico "atraviesa una situación muy difícil, que de seguir así la Cámara de Diputados y la Provincia deberán tomar cartas en el asunto". Y consideró una intervención del municipio y del Deliberante "de continuar produciéndose estos actos delictivos".

"Recién hoy pude caminar nuevamente"

De a poco el edil Cardozo se recupera de las quemaduras sufridas una semana atrás, internado en la Clínica "Nuestra Señora de Fátima" en Palpalá recibe la atención médica y en pocos días más "estaré en condiciones de volver al ruedo" político, anticipó.

Por sofocar el fuego "sufrí quemaduras en los pies y manos" y por salvar la documentación de la camioneta "inhalé monóxido de carbono. Fueron minutos desesperantes que viví", recordó.

"Estoy recuperándome favorablemente gracias a la excelente atención de los médicos", apuntó.

Después de varios días de estar postrado en la cama "recién hoy (por ayer) pude caminar nuevamente afianzando un poco los pies en el piso. Pero los médicos me dijeron que en un par de días más estaré en condiciones de volver al ruedo; así que estoy esperando el alta".

Respecto a sus manos "aún siento dolor por las quemaduras en casi todos los dedos, pero me estoy recuperando como dije, y espero estar bien prontamente".

El intendente de Perico "es un hombre rodeado de la mafia"

"Por desgracia en Perico el vecino, el concejal o el funcionario que exige transparencia es contestado con actos de violencia", afirmó Cardozo refiriéndose al incendio que sufrió su vehículo el pasado viernes.

Lamentablemente en Perico "tenemos un intendente que gobierna hace 24 años y en ese tiempo la democracia nunca fue puesta al servicio del pueblo. Es un hombre rodeado de la mafia del poder, me atrevo a decir que tiene funcionarios con frondosos prontuarios que son rechazados por la ciudadanía", afirmó.

A pesar de lo sufrido "no me van a callar estos actos de violencia; mi compromiso es con el pueblo. En toda mi carrera como funcionario público exigí transparencia porque soy un dirigente con vocación de servicio y porque la política también debe estar al servicio de la gente".

Reelegido seis veces como edil y referente del peronismo en su ciudad, "los periqueños me eligen de manera digna, con un voto limpio y pensante, por eso es la bronca de los sectores mafiosos que no pueden competir con ideas y propuestas. Ante la impotencia cometen estos actos que atentan contra la vida de quienes queremos hacer las cosas bien", prosiguió.

A lo largo de su trayectoria política aseguró que sufrió cuatros atentados: en el 2014 "intentaron asesinar a Oscar Balderrama, comunicador de nuestra ciudad, quien fue apuñalado; los responsables hoy son guardaespaldas del intendente"; y en 2018 "atentaron contra mi persona en la ruta 66, provocando el vuelco de mi vehículo, salí ileso aunque con graves heridas".

En el 2022 cuando se inició el juicio político contra el exintendente Luciano Demarco "también sufrí un atentado en mi vehículo, el mismo que ahora intentaron incendiar. Y esta vez a horas de haber presentado una denuncia penal contra los concejales, es que quisieron quemar mi camioneta".

El edil llamó a la reflexión sobre lo ocurrido y solicitó a las autoridades y a la Justicia "que investiguen hasta las últimas consecuencias, porque no puede quedar impune este hecho y otros actos más de vandalismo".