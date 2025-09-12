Rodrigo Torres (presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy) por su destacada personalidad y profesión en la actividad turística, fue uno de los invitados especiales a participar en el 2º Encuentro Nacional Bodas destino Argentina, realizado días atrás en Salta capital y Cafayate.

La convocatoria comenzó con disertaciones de referentes de diferentes países, entre ellos Emora Franco, quien analizó las fortalezas de la Argentina como destino de bodas y los principales mercados competidores.

También se presentaron destinos como Neuquén y Bariloche, además del Panel NOA, integrado por Lucía Formoso, Bruno Mangussi, Martín Caso, Jorge Arce y Rodrigo Torres, que conectó tradición, innovación y proyección.

Con un alto nivel de convocatoria y la presencia de wedding planners, organizadores de eventos, empresarios gastronómicos, ambientadores, estudiantes y actores vinculados al sector, se desarrolló el Encuentro organizado por la Comisión de Bodas Destino de Aoca y el Salta Convention Bureau con acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes de esa provincia.

El Encuentro visibilizó a Salta como un destino competitivo a nivel nacional e internacional para bodas de destino, mostrando su patrimonio cultural, paisajístico y de servicios a los principales referentes de la industria.