XVIII Marcha patriótica por el Camino Real el sábado

Los municipios de San Antonio y El Carmen con los de Vaqueros y La Caldera (Salta) organizan de la XVIII Marcha patriótica por el Camino real, que se realizará el sábado partiendo desde el primer poblado a las 7.

La travesía unirá Jujuy y Salta homenajeando la tradición gaucha, los valores históricos y la cultura de la región donde serán protagonistas agrupaciones y fortines tradicionalistas con sus autoridades municipales.

Para promocionar su realización, hoy a las 10 en el Centro de Arte Joven Andino (Alvear 534) autoridades de los municipios de El Carmen y San Antonio brindarán una conferencia de prensa donde harán conocer detalles de la nueva Marcha patriótica.

Dialogarán con los medios el intendente carmense Víctor González; y los secretarios de Cultura y Turismo de ambas comunas Raúl Berno y Matías Díaz. Las autoridades municipales de Vaqueros y La Caldera realizarán una actividad similar el jueves en la ciudad salteña.