¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

básquet
Día de San Cayetano
Día de San Cayetano
Santo Patrono
Elecciones 2025
Centro de Desarrollo Vitivinícola de Jujuy
Saber y hacer
Turismo y Cultura
Feria del Libro 2025
Onda Estudiantil 2025
básquet
Día de San Cayetano
Día de San Cayetano
Santo Patrono
Elecciones 2025
Centro de Desarrollo Vitivinícola de Jujuy
Saber y hacer
Turismo y Cultura
Feria del Libro 2025
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1340.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2211.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Elecciones 2025

Expectativa por la constitución de alianzas

En la mañana de hoy se darían a conocer los partidos integrantes.

Viernes, 08 de agosto de 2025 03:08
EL 26 DE OCTUBRE SE VOTA

En la mañana de hoy el oficialismo y la oposición en Jujuy darían a conocer finalmente cuál será su estrategia de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre en que se elegirán tres diputados nacionales. La unidad en alianza estaría confirmada para la Izquierda y para la fuerza gobernante en la provincia; mientras que en el caso de los Libertarios y el Justicialismo el hermetismo se mantuvo hasta último momento a la espera de consensos.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En la mañana de hoy el oficialismo y la oposición en Jujuy darían a conocer finalmente cuál será su estrategia de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre en que se elegirán tres diputados nacionales. La unidad en alianza estaría confirmada para la Izquierda y para la fuerza gobernante en la provincia; mientras que en el caso de los Libertarios y el Justicialismo el hermetismo se mantuvo hasta último momento a la espera de consensos.

Según el cronograma electoral anoche venció el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas y confederaciones aunque la Justicia Electoral Nacional aplica el plazo de gracia por lo cual se puede presentar hasta las 9 de hoy la documentación de manera digital.

Los integrantes de las alianzas se estarían dando a conocer en estas horas, para luego trabajar en los nombres de quienes serán candidatos que deben definirse hasta el 17 de este mes. En esa fecha se conocerá también quienes se presentan solos como partidos de distrito.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD