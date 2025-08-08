Expectativa por la constitución de alianzas

En la mañana de hoy el oficialismo y la oposición en Jujuy darían a conocer finalmente cuál será su estrategia de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre en que se elegirán tres diputados nacionales. La unidad en alianza estaría confirmada para la Izquierda y para la fuerza gobernante en la provincia; mientras que en el caso de los Libertarios y el Justicialismo el hermetismo se mantuvo hasta último momento a la espera de consensos.

En la mañana de hoy el oficialismo y la oposición en Jujuy darían a conocer finalmente cuál será su estrategia de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre en que se elegirán tres diputados nacionales. La unidad en alianza estaría confirmada para la Izquierda y para la fuerza gobernante en la provincia; mientras que en el caso de los Libertarios y el Justicialismo el hermetismo se mantuvo hasta último momento a la espera de consensos.

Según el cronograma electoral anoche venció el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas y confederaciones aunque la Justicia Electoral Nacional aplica el plazo de gracia por lo cual se puede presentar hasta las 9 de hoy la documentación de manera digital.

Los integrantes de las alianzas se estarían dando a conocer en estas horas, para luego trabajar en los nombres de quienes serán candidatos que deben definirse hasta el 17 de este mes. En esa fecha se conocerá también quienes se presentan solos como partidos de distrito.