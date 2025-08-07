"Se espera una jornada cargada de fe, emoción y esperanza, donde miles de fieles se congreguen en Palpalá para celebrar el día de San Cayetano, considerado el Santo Patrono del Pan y del Trabajo.

"Se espera una jornada cargada de fe, emoción y esperanza, donde miles de fieles se congreguen en Palpalá para celebrar el día de San Cayetano, considerado el Santo Patrono del Pan y del Trabajo.

La ciudad se consolida una vez más como el epicentro provincial de esta tradicional festividad religiosa, que moviliza a familias enteras, trabajadores y personas desempleadas en busca de consuelo espiritual", manifestó el diputado provincial Rubén Rivarola.

"El 7 de agosto es una fecha muy especial. Hoy honramos al Santo Patrono del Pan y del Trabajo, y Palpalá es el lugar de celebración más importante en la provincia, donde se congregarán miles de personas que honran a San Cayetano", agregó Rivarola.

Con profunda devoción, los fieles se acercarán al templo de San Cayetano para dejar sus intenciones, encender velas y pedir por trabajo, salud y bienestar. Muchos también llegarán para agradecer los favores recibidos, en una tradición que año tras año se mantiene viva en el corazón de la comunidad.

"San Cayetano nos indica el camino de la esperanza y del esfuerzo para lograr vivir en un mundo mejor, más igualitario y con oportunidades para todos", manifestó el diputado provincial, destacando el mensaje de unión y fe que transmite esta celebración.

"En el contexto actual, marcado por la crisis económica y el aumento de la desocupación, la figura de San Cayetano cobra aún más fuerza. Numerosas familias, atravesadas por la incertidumbre y la necesidad, depositan su fe en el Santo para encontrar una salida y poder llevar el pan a su mesa", expresó.

Cabe destacar que hoy serán miles las personas visitarán el templo y el monumento a San Cayetano emplazado en la avenida Gral Martijena de la ciudad de Palpalá.

A San Cayetano se le pide principalmente por pan y trabajo, ya que es considerado el patrono de quienes buscan empleo y sustento. También se le reza para pedir por la salud, el bienestar y ayuda en momentos de crisis económica. Esta jornada incluye procesiones, misas, y la tradicional bendición de los fieles.