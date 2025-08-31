¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

31 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Purmamarca

Devoción por Santa Rosa

El obispo Daniel Fernández exhortó a "renovar la alegría de la fe que se sembró en nuestra tierra".

Domingo, 31 de agosto de 2025 00:00
FIESTA PURMAMARQUEÑA | LA IMAGEN DE SANTA ROSA DE LIMA RECORRIÓ LAS CALLES DEL PUEBLO QUEBRADEÑO.

Una jornada a pleno sol enmarcó ayer los festejos en honor a Santa Rosa de Lima. En Purmamarca la fe, la cultura y la tradición se unieron en las actividades patronales que incluyeron un acto protocolar donde el intendente José Humberto López remarcó el llamado a "fortalecer los lazos que nos unen como comunidad purmamarqueña". Y expresó su compromiso para que la localidad continúe creciendo pero sin perder sus valores.

Acompañaron el vicegobernador Alberto Bernis y la ministra de Ambiente y Cambio Climático María Inés Zigarán, entre otros funcionarios. Zigarán pidió especialmente que "Santa Rosa de Lima proteja al pueblo de Jujuy y nos ayude a construir una sociedad más justa y solidaria, y una provincia y un país sostenibles ambiental y económicamente".

Acompañaron el vicegobernador Alberto Bernis y la ministra de Ambiente y Cambio Climático María Inés Zigarán, entre otros funcionarios. Zigarán pidió especialmente que "Santa Rosa de Lima proteja al pueblo de Jujuy y nos ayude a construir una sociedad más justa y solidaria, y una provincia y un país sostenibles ambiental y económicamente".

DESFILE MATUTINO | EN EL BARRIO SANTA ROSA DE SAN SALVADOR DE JUJUY.

Por su parte el obispo Daniel Fernández durante la homilía de la santa misa exhortó a "renovar la alegría de la fe que se sembró en nuestra tierra" y también a "trabajar como una comunidad fraterna". El pastor jujeño insistió en la convocatoria a "construir una comunidad de hermanos con justicia y fraternidad".

Los samilantes y las bandas de sikuris emocionaron a todos los presentes durante la procesión.

Mientras que en el barrio capitalino Santa Rosa, vecinos y autoridades del Centro Vecinal celebraron junto al Municipio de San Salvador de Jujuy y el Concejo Deliberante los 55 años de vida del sector y la fiesta patronal. Hubo un acto central y desfile cívico sobre la calle Tanco, entre Bustamante y Pemberton, luego descubrieron un mural en el polideportivo, siguiendo un agasajo por el Día del Niño y la tradicional serenata. El presidente del Centro Vecinal Ezequiel Reynoso agradeció el acompañamiento.

 

