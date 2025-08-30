Tras 20 años de negativas, el sueño de la primera carroza del Divino Redentor toma forma para la FNE 2026

En un hecho que marca un antes y un después para la comunidad educativa del Colegio Divino Redentor del distrito Alto Comedero, el anhelo de dos décadas de tener una carroza propia para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) finalmente podría hacerse realidad. Luego de 20 promociones y otros tantos rechazos, el proyecto impulsado por alumnos de la Promoción 2025 recibió un sí parcial, iniciando un camino de trabajo y colaboración que tendrá su meta el próximo año, 2026.

En un hecho que marca un antes y un después para la comunidad educativa del Colegio Divino Redentor del distrito Alto Comedero, el anhelo de dos décadas de tener una carroza propia para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) finalmente podría hacerse realidad. Luego de 20 promociones y otros tantos rechazos, el proyecto impulsado por alumnos de la Promoción 2025 recibió un sí parcial, iniciando un camino de trabajo y colaboración que tendrá su meta el próximo año, 2026.

La iniciativa se dio a conocer formalmente en una reunión matutina donde los papás del colegio fueron convocados para conocer el ambicioso sueño, que sus hijos tengan la oportunidad de construir la primera carroza en la historia de la institución. Para respaldar la propuesta, se habilitaron hojas en ambos turnos donde los padres y estudiantes de las anteriores promos pueden acercarse a firmar y dejar asentado su apoyo a este proyecto escolar, sumando así el respaldo de toda la comunidad educativa.

Uno de los aspectos más destacables es el cambio de mentalidad que impulsan los propios alumnos. Un estudiante de la Promo 25 lo resumió con emoción "Queremos saber qué se siente estar en un canchón, trabajar y dar todo por el colegio. Y dejamos el egoísmo de un lado por más que seamos promo 25 y la estemos haciendo por la promo 26, habla mucho de nosotros". Esta frase refleja el espíritu de legado y unidad que motoriza el proyecto, priorizando el bien colectivo y el futuro del colegio.

El consejo escolar y las autoridades también han apoyado la decisión, comprendiendo el valor institucional y tradicional que representa. Ahora, el desafío es concretar el anhelo: diseñar, construir y dar vida a un carruaje que represente al Divino Redentor en la fiesta más grande de los estudiantes.

Con el proyecto vigente y en marcha, la comunidad del Colegio Divino Redentor vive un momento de histórica expectativa. Si bien los estudiantes ya son partícipes activos de otras aristas de la FNE, como los colorido Findes Estudiantiles y las tradicionales pintadas, la concreción de la carroza representará otra ala fundamental de su participación, permitiéndoles, por fin, ser protagonistas integrales de la fiesta después de más de 20 promociones.