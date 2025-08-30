Acto por el Día del Abogado ayer en Casa de Gobierno

En el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno se realizó ayer el acto conmemorativo por el Día del Abogado, en honor al natalicio de Juan Bautista Alberdi, autor de la Constitución nacional.

Tras la colocación de ofrendas florales al pie de la urna de la bandera y un momento de silencio, el procurador de la Provincia, Sebastián Albesa, dijo que "la labor del abogado no solo es asesorar ni resolver conflictos privados, es ser garante cotidiano del Estado de Derecho que se refleja en el texto de la Constitución y que, principalmente, requiere de responsabilidad por parte de los letrados".

Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Tizón, expresó que "ser abogado no es solo una profesión, sino también una forma de mirar la realidad, de buscar justicia en cada decisión y de asumir que la palabra y el derecho tienen el poder de transformar a las personas".