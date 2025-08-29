Hoy Festival Takay Kusikuna

El Teatro Mitre cierra el mes con una intensa agenda cultural que invita a disfrutar de la música, la danza y el teatro en todas sus expresiones.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Teatro Mitre cierra el mes con una intensa agenda cultural que invita a disfrutar de la música, la danza y el teatro en todas sus expresiones.

Hoy llegará el Festival Takay Kusikuna, y el domingo 31 las infancias tendrán su espacio con dos funciones especiales: "El bosque encantado" a las 16.30 y "Aventuras mineras" a las 18.

Cabe señalar que ayer estaba prevista una experiencia única con Candlelight y "Las cuatro estaciones" de Vivaldi.

Con esta programación, el Teatro Mitre reafirmó su compromiso de ser un espacio de encuentro y diversidad cultural, ofreciendo espectáculos de calidad para todos los públicos y consolidándose como uno de los escenarios más importantes de la región.