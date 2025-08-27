Mitad de semana con cielo despejado

Mitad de semana y el día comenzó con tan solo 6 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa ara hoy cielo despejado durante toda la jornada con una temperatura máxima de 23 grados sin probabilidades de precipitaciones.
En la zona de los pericos y el ramal la temperatura máxima estimada para hoy es de 25 grados.
En Humahuaca se espera cielo parcialmente nublado sin probabilidades de lluvias. La temperatura máxima para hoy podría llegar a los 16 grados.
En La Quiaca el día arranco con 6 grados bajo cero y para hoy se anticipa una temperatura máxima de 15 grados con cielo parcialmente nublado.