Mitad de semana con cielo despejado

Mitad de semana y el día comenzó con tan solo 6 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa ara hoy cielo despejado durante toda la jornada con una temperatura máxima de 23 grados sin probabilidades de precipitaciones.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Mitad de semana y el día comenzó con tan solo 6 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa ara hoy cielo despejado durante toda la jornada con una temperatura máxima de 23 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de los pericos y el ramal la temperatura máxima estimada para hoy es de 25 grados.

En Humahuaca se espera cielo parcialmente nublado sin probabilidades de lluvias. La temperatura máxima para hoy podría llegar a los 16 grados.

En La Quiaca el día arranco con 6 grados bajo cero y para hoy se anticipa una temperatura máxima de 15 grados con cielo parcialmente nublado.