27 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Profesionales de la salud
Altos Hornos Zapla
Rubén Rivarola
Superintendencia de Servicios de Salud
Elecciones 2025
Onda estudiantil
María Antonieta de la Nieves
coimas en discapacidad
Carrera de medicina
Orgullo jujeño

Estudiantes están en una empresa china

Son de Ingeniería Química y se capacitaron en el país asiático.

Miércoles, 27 de agosto de 2025 01:01
ALEGRÍA | CUATRO DE LAS ESTUDIANTES QUE SE CAPACITARON EN CHINA Y HOY TRABAJAN EN LA EMPRESA TSINGSHAN EN JUJUY.

El gobernador Carlos Sadir destacó la ejemplar experiencia vivenciada por doce estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Jujuy, que viajaron a China para capacitarse en Tsingshan y hoy forman parte de esa empresa.

"Se desempeñan como ingenieros químicos, trabajando en tres áreas distintas y aportando día a día junto a profesionales chinos", describió el mandatario, y resaltó que "me llena de orgullo escuchar y compartir sus experiencias".

Asimismo, enfatizó que "esto demuestra que la minería no solo abre caminos de desarrollo en Jujuy, sino que también propicia el acceso a formación, viajes y trabajo para nuestros jóvenes".

Se trata de Romina Benítez, Josefina Cholele, Gastón Cruz, Natali Gonzales, Cecilia Pereyra, Fabiana Pérez, Perla Romero, Anahí Sánchez, Ricardo Pérez, Rafael Siles, Gisela Tolaba y Lorena Torres, seleccionados por el Programa de Perfeccionamiento en la empresa Tsingshan South América en China.

Concierto Candlelight

Mañana a las 19, en el Teatro Mitre, se realizará el primer Concierto Candlelight de varios que se tienen previstos hasta fin de año en Jujuy.

Será sobre Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, estando a cargo de un cuarteto de cuerdas formado por dos violines, viola y violonchelo.

Candlelight son los conciertos a la luz de las velas que traen la magia de una experiencia musical y multisensorial en vivo. El programa tentativo de mañana que ejecutará el cuarteto de cuerdas incluye La Primavera: Allegro/Largo e Pianissimo/Allegro Pastorale; El Verano: Allegro non molto/Adagio e Piano/Presto; El Otoño: Allegro/Adagio Molto/Allegro y El Invierno: Allegro non molto/Largo/Allegro.

La duración del concierto será de unos 60 minutos y la apertura de puertas 45 minutos antes. No se podrá acceder una vez iniciada la función. Los asistentes podrán ser mayores de 8 años, pero los menores de 16 deberán acudir acompañados por un adulto.

Los próximos conciertos Candlelight en Jujuy serán el 12 de septiembre con Tributo a Coldplay (habrá otro el 28/9) y el 23 de octubre (Tributo a Hans Zimmer).

 

