26 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Martes con máxima de 24 grados

La mañana comenzó con una sensación térmica de 3 grados.

Martes, 26 de agosto de 2025 07:51

Comienza una nueva jornada y este inicio fría en la ciudad de San Salvador de Jujuy con tan solo 6 grados y una sensación térmica de 3 grados. El invierno se hace sentir en el viento leve que corre y nos recuerda que las mañana siguen siendo muy frías.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en la ciudad capital se espera una temperatura máxima de 24 grados con cielo totalmente despejado.

En la zona de los valles se espera para hoy una temperatura máxima de 25 grados también con cielo despejado.

En Humahuaca la mañana también comenzó fría con 4 grados y cielo completamente despejado y así estará durante el resto de la jornada. La temperatura máxima prevista para hoy es de 15 grados.

En La Quiaca el día inicia con 7 grados bajo cero y una sensación térmica de 14 bajo cero. Para hoy se espera una temperatura máxima de 9 grados con cielo completamente despejado.

 

 

