Lunes negro: el dólar subió $35 y los bonos cayeron hasta un 7%

Luego de que se difundieran los audios adjudicados al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos sobornos, los dólares arrancaron la semana con fuertes alzas, mientras que las acciones y los bonos retrocedieron hasta un 7%.

El mayor impulso del día lo presentó el dólar oficial minorista, que cerró en las pizarras del Banco Nación a $1.370, un avance de $35 frente al cierre del viernes (+2,6%). Como el precio varía de un banco a otro, el valor promedio es de $1.367,90, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que hace el Banco Central (Bcra).

El tipo de cambio oficial mayorista, de referencia para el comercio exterior, presentó un envión similar y cotizó a $1367,31. Se trató de un incremento diario de $35,06 (+2,65%), mientras que acumula una suba de $64,35 (+4,9%) desde el martes pasado, cuando retomó la tendencia alcista.

"Si el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires al Gobierno le va mal, que sería perder por más de cinco puntos, las seis semanas siguientes el dólar podría subir y los bonos bajar. Pero esto debería ser transitorio. Las encuestas nacionales dan como ganador a Milei en octubre. De ocurrir, se revertirá la suba del dólar y la baja de bonos ocurrida durante septiembre. Se vienen semanas picantes: los inversores adversos al riesgo o pesimistas deberían dolarizarse y evitar la volatilidad por unas semanas", remarcó Fernando Marull, economista de FMyA.

Los tipos de cambio financieros también tendieron al alza. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1.362,21, equivalente a una suba diaria de $21,43 (+1,6%). El contado con liquidación (CCL) se negocia a $1.367,31, un avance de $19,54 (+1,3%).

En las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se vende a $1.365, unos $20 más frente al cierre del viernes (+1,5%). Se trata de uno de los valores nominales más altos desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril, cuando alcanzó los $1.375, pero sigue lejos del récord histórico de $1.500 que tocó en julio del año pasado.

"El silencio del Gobierno claramente no le gusta al mercado; nadie sale a decir nada, solo que es una operación, pero no hay pruebas, no hay acusaciones, no hay despidos", dijo en su cuenta de X el analista financiero Daniel Osinaga.

Christian Buteler coincidió en que lo de hoy es una reacción al presunto pedido de coimas que involucra a la hermana del Presidente. "Es una reacción a lo que sucedió todo este fin de semana con el presunto pedido de coimas que involucra a Karina Milei. Karina Milei es Javier Milei, dicho por él innumerables veces. Entonces, los mercados no toman bien que cada vez que se hable de posible corrupción esté su nombre rondando", puntualizó.