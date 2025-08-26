"La UCR" es la responsable

"Quienes tenían la responsabilidad de votar cuando acompañaron a LLA dándole más de 30 votos fue la UCR aprobando la Ley de Bases y otorgando facultades al presidente Javier Milei", acusó la diputada Patricia Armella (PJ) por los inconvenientes que afronta la provincia.

"Quienes tenían la responsabilidad de votar cuando acompañaron a LLA dándole más de 30 votos fue la UCR aprobando la Ley de Bases y otorgando facultades al presidente Javier Milei", acusó la diputada Patricia Armella (PJ) por los inconvenientes que afronta la provincia.

En consecuencia Jujuy está siendo afectada "por la quita de diferentes programas vulnerando los derechos de mujeres y niños", como por ejemplo "negándoles la posibilidad de utilizar el transporte" por el alto costo del pasaje. "De allí que todos estamos perjudicados".

Al referirse a la presentación de las candidaturas a diputados nacionales para las elecciones de octubre, los electos tendrán "la responsabilidad de elevar la voz por Jujuy, y sería conveniente recordar cómo votaron los legisladores de la UCR de manera afirmativa acompañando la Ley Bases que tanto daño le está haciendo a la provincia", reclamó en nombre del PJ.