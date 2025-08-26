¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

26 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil

Ingrid Torrico es la nueva representante del Bachi 15

Martes, 26 de agosto de 2025 08:22

En una noche mágica al estilo La Bella y la Bestia, el Bachillerato Provincial Nº15 celebró su gala estudiantil y eligió a sus nuevos representantes para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025.

El cuadro de honor quedó conformado por Ingrid Torrico como representante principal, acompañada por la 1° princesa Brisa Solange Ortiz, 2° princesa Brisa Candela Córdoba y Lautaro Tomás Díaz cómo Chico 10

La velada, realizada en el establecimiento, brilló con un escenario decorado con un gran mural insprado en el cuento de "La bella y la Bestia". Las ocho candidatas desfilaron con elegantes vestidos y compartieron pista con los pajes, quienes sorprendieron con coreografías especiales antes de unirse al tradicional vals.

Además, los alumnos que compitieron en el sábado estudiantil deleitaron al público con una coreografía.

La emoción llegó cuando se anunciaron los nombres de los nuevos representantes, encendiendo el espíritu juvenil que ya palpita la FNE 2025.

