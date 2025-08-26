Toman la prueba Pisa a unos 200 alumnos jujeños

Alrededor de 200 alumnos jujeños participarán desde hoy de la aplicación del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (Pisa), iniciativa impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y que cuenta con la participación de más de 90 países. Se realiza cada tres años desde el 2000, constituye el principal estudio comparativo a nivel mundial sobre educación y una herramienta clave para fortalecer la calidad educativa.

El Ministerio de Educación de la Provincia informó que en la jurisdicción se llevará a cabo hasta el jueves en los seleccionados de manera aleatoria por un software del programa. Cada institución participante tendrá una muestra de 35 chicos, quienes responderán en formato digital una prueba de dos horas.

Se trata de la Escuela Secundaria Rural N° 2 de Vizcarra, Escuela Provincial Agrotécnica N° 8, Colegio Secundario N° 14, Colegio Secundario N° 3 "San José", Escuela de Minas "Dr Horacio Carrillo", Colegio Privado Modelo Palpalá y la Escuela de Comercio N° 1 "Profesor José Antonio Casas".

En esta edición se evaluarán las competencias de estudiantes de 15 años en las áreas de Matemática, Lectura, Ciencias y "Aprendizaje en el mundo digital". Los resultados serán publicados en 2026.

La evaluación permite conocer qué tan preparados están los estudiantes argentinos al finalizar la educación obligatoria, identificar áreas de mejora para las escuelas y sistemas educativos, y comparar el desempeño de los estudiantes con el de otros países y contextos.

El equipo de la Dirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, dependiente de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, trabajó en las semanas previas en la revisión técnica y en tareas vinculadas con la implementación de la evaluación, en particular en la aplicación de la herramienta de diagnóstico para las escuelas y en la verificación del funcionamiento del equipamiento tecnológico.