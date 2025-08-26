¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
26 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda estudiantil
básquet
San Salvador de Jujuy
Fórmula 1
coimas en discapacidad
crisis en Gaza
Agua potable
Turismo
fentanilo contaminado
CASA DEL HORROR
Onda estudiantil
básquet
San Salvador de Jujuy
Fórmula 1
coimas en discapacidad
crisis en Gaza
Agua potable
Turismo
fentanilo contaminado
CASA DEL HORROR

DÓLAR OFICIAL

$1370.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2260.50

DÓLAR BLUE

$1365.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio 8 de Marzo

Fiesta de Santa Mónica

Mañana a las 18 procesión y a las 19 misa celebrada por el obispo.

Martes, 26 de agosto de 2025 01:03
SANTA MÓNICA

En el barrio 8 de Marzo de Alto Comedero están celebrando las patronales en honor a Santa Mónica. Hubo visitas a los hogares del 18 al 23 de este mes a cargo del grupo Legión de María y desde el domingo se reza el triduo que concluye hoy con la participación del grupo de Confirmación, Animación y Economía así como las comunidades Inmaculado Corazón de María y Nuestra Señora de Loreto.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el barrio 8 de Marzo de Alto Comedero están celebrando las patronales en honor a Santa Mónica. Hubo visitas a los hogares del 18 al 23 de este mes a cargo del grupo Legión de María y desde el domingo se reza el triduo que concluye hoy con la participación del grupo de Confirmación, Animación y Economía así como las comunidades Inmaculado Corazón de María y Nuestra Señora de Loreto.

La fiesta de mañana, 27 de agosto, iniciará con la procesión a las 18 y luego la santa misa a las 19 presidida por el obispo Daniel Fernández.

Santa Mónica es la patrona de las esposas, modelo de mujer y de madre. Nunca dejó de rezar por su hijo Agustín cuando abandonó la fe y las virtudes cristianas, su oración fue ampliamente escuchada cuando se convirtió y llegó a la santidad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD