Pruebas PISA: evaluarán a estudiantes jujeños

El Ministerio de Educación de la provincia confirmó que Jujuy participará de la edición 2024 del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), la evaluación educativa más importante a nivel mundial. Las pruebas se tomarán entre el lunes 26 y el miércoles 28 de agosto a una muestra representativa de estudiantes jujeños.

Esta iniciativa, impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se realiza cada tres años desde el 2000 y tiene como objetivo principal evaluar las competencias de los jóvenes de 15 años al finalizar la educación obligatoria. En esta ocasión, se medirán los conocimientos en Matemática, Lectura, Ciencias y, por primera vez con especial foco, la habilidad para el “Aprendizaje en el mundo digital”.

En la provincia, la participación comprenderá aproximadamente a 200 estudiantes, que fueron seleccionados de manera aleatoria por un software del programa internacional provenientes de siete instituciones. Cada escuela participante tendrá una muestra de alrededor de 35 alumnos, quienes rendirán la evaluación en formato digital durante dos horas.

Las instituciones educativas de Jujuy que formarán parte del operativo son:

Escuela Secundaria Rural N° 2 – Vizcarra

Escuela Provincial Agrotécnica N° 8

Colegio Secundario N° 14

Colegio Secundario N° 3 “San José”

Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”

Colegio Privado Modelo Palpalá

Escuela de Comercio N° 1 “Prof. José Antonio Casas”

La importancia de las Pruebas PISA radica en que sus resultados proveen una radiografía robusta del sistema educativo. Permitirán identificar fortalezas y áreas de mejora crítica, además de posicionar a la Argentina en un ranking global con más de 90 naciones, ofreciendo datos comparativos esenciales para la toma de decisiones en políticas educativas. Los resultados de esta evaluación se darán a conocer en el año 2026.