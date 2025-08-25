La ciudad amanece con frío pero se espera una tarde templada y agradable

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este incio de semana una amplitud térmica significativa, típica de la región, que irá de una mañana fría a una tarde primaveral y agradable.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este incio de semana una amplitud térmica significativa, típica de la región, que irá de una mañana fría a una tarde primaveral y agradable.

Según las condiciones meteorológicas, la mañana se presentará con un cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 1 °C, por lo que se recomienda salir abrigado durante las primeras horas. Los vientos serán leves, con una velocidad máxima de hasta 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica ligeramente más agradable. La humedad se mantendrá estable, proporcionando un ambiente cómodo a pesar del frío inicial.

Con el transcurso del día, el pronóstico anuncia una tarde y noche con un cielo parcialmente nublado. Se espera un marcado ascenso de la temperatura, con máximas que alcanzarán los 22 °C. Los vientos continuarán de manera suave, provenientes del sector sureste, con una media de 10 km/h.

Sin embargo, hacia la noche, la humedad relativa aumentará hasta el 85%, un factor que podría incrementar la sensación de frescura a medida que avancen las horas. No hay probabilidades de lluvias ni alertas emitidas para la provincia.