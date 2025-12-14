El hombre y la montaña en la creación de Entrocassi

Juan Carlos Entrocassi, ayer año 1962, un soñador santafesino que llegaba a Jujuy, desde su lejana Rosario y venía a descubrir “los cerros... jorobadas cargas de la tierra”, a mimetizarse hasta quedar enamorado, por segunda vez, después de su esposa la escultora Marta Fascinatto, según confesó públicamente, de sus infinitos colores, de sus sombras y soledades. Ahora con 63 años de habitar esta tierra, casado con su amor primero, con cinco hijos y diez nietos y ya más jujeño que rosarino sostiene los colores azul y blanco de Belgrano y acepta los valores de la Patria inculcados por el Creador y los Hombres de Mayo. Por eso a su exposición de “Caminantes y Caravaneros”, en momentos de su apertura en Culturarte pidió se exponga a los símbolos patrio: la Bandera Nacional y de la Libertad Civil al unir simbólicamente su cuna de nacimiento, la lejana Rosario donde Belgrano hiciera jurar por primera vez a nuestro caro símbolo y a Jujuy, donde el pueblo del Éxodo Jujeño, replicó por segunda vez su sagrado nombre y hoy custodia en una urna sus restos históricos.

Fue profesor en las especialidades de dibujo y pintura en la Escuela Provincial de Arte “Medardo Pantoja”, en la Provincial de Cerámica y en el Centro Polivalente de Arte. Al mismo tiempo, desde 1974 a 1977, ejerció como director docente del Zaplataller, dependiente de Altos Hornos Zapla y, dirigiendo el Taller Libre de Artes Plásticas de la Unju (Universidad Nacional de Jujuy). Siempre a sus alumnos les inculcó el amor a la Patria Argentina y a Jujuy a la que dedicó con verdadera pasión su arte y vida y lo sigue haciendo hasta hoy.

En el trayecto de las revistas de arte y literatura fue un entusiasta colaborador. En 1966 participó de la Revista Piedra, conformaban el grupo: Alberto Espejo, Raúl Noro, Salma Haidar, y Luis Wayar, a partir del Nº 4 y última revista publicada se sumaron: Julio Aquino, Juan Carlos Entrocassi y Gustavo Lara.

Participó de la Revista Capricornio, desde sus inicios en 1986, brindando su arte junto a otros muchos artistas y escritores. En la revista Nº2 aporta una cara de mujer que luego será impresa como suelto de la Revista Nº14. De la revista N.º 11 es tapa con cara de una “Mujer dorada”. Participa de la Revista Taller de Capricornio Nº3, junto a otros 33 creadores y en la Nº8, junto a 39 creadores, entre escritores y artistas plásticos. En la Revista Nº11 al presentar su aporte en tapa se menciona: Juan Carlos Entrocassi: nació en Rosario de Santa Fe, radicado en Jujuy desde 1962, desarrolla en ésta, su provincia de adopción, una vasta tarea en el campo de la creación artística, específicamente en dibujo y pintura; se desempeña en la docencia artística desde 1964 y como diseñador en diferentes medios gráficos. Ha participado de numerosas exposiciones individuales y colectivas de nuestro país y del exterior, recibiendo premios y distinciones que avalan su importante obra.

A propósito de la obra del Pintor, el plástico y crítico de Arte, Inocencio Garzón dice: - “se aprecia en ella el oficio en el manejo de la textura y la materia pictórica, que le permite obtener, a través del grueso empaste de esta última exaltados relieves de extrañas connotaciones cósmicas”.

Ha colaborado con la Revista Capricornio desde sus comienzos en 1986, con trabajos originales, entregas que apreciamos singularmente y aprovechamos para hacer público nuestro agradecimiento a este Gran Pintor de Jujuy. A pedido de Histoletras, su alumno Gerardo Miguel Albarracín, de profesión médico, hoy jubilado y dedicado a la cerámica, expresó: “Fui su alumno en 5to. Año de la Escuela de Arte Medardo Pantoja, lo tuve como profesor al pintor Juan Carlos Entrocassi allá lejos y hace tiempo, diría a mediados de los sesenta, es muy difícil acordarme... lo veía como un pintor que tenía mucho empuje, buen discutidor, innovador, era más joven, siempre sobresalió en la temática modernista y regional. Se lo veía como un pintor de vanguardia, con sus pensamientos en los paisajes jujeños y sus naturalezas muertas, pero muy individualista, a sus obras siempre podíamos decir, “esta es de Entrocassi”.

Junto a Entrocassi participó una camada de buenos profesores y reconocidos creadores, entre ellos recuerdo a: Medardo Pantoja, Luis Pellegrini, Gustavo Lara, Jorge Gnecco, José Prego, Ofelia Bertolotto, Delia Gómez Rubio, Nicasio Fernández Mar, Pedro Portugal, Antonio Alvarado, Guillermo Roux, Américo Alderete, Antonio Fernández Otero y Otros. Además de Laura Oyuela de Pembertón, pintora y escritora, nombrada directora después de Medardo Pantoja. Murió en un accidente y fui a las exequias fúnebres, nombrado por los estudiantes para decir palabras de homenaje y despedida. Creo que Entrocassi se acordará más de sus pares y disculpará de mi parte los olvidos.

Y al hablar de olvidos... me acuerdo de un poema de mi autoría y se lo dedico de todo corazón al Gran Pintor de Jujuy Juan Carlos Entrocassi: “Aquí se murió de olvido”. Los cerros... / jorobadas cargas de la tierra / trastocadas por los pinceles del olvido / están la belleza muda / y sus yermas laderas claras / están bañadas de espinas / de sombras / de piedras / y de siglos / y la cruz de una tragedia prohibida / marcada: en cada rostro curtido / en cada techo de paja / en cada adobe / en cada sauce dormido // serán por siempre / entenados de la vida / del silencio / y de la espera? // íhasta cuando! / íhasta cuando el viento llevará el polvo / crispado de la tristeza / que a veces los carnavales alegran / después que el alcohol / ha socavado la tierra // están los cerros dormidos / están los rostros curtidos / y un epitafio en la senda / sobre un mojón ya perdido / está gritando: / aquí se murió de olvido”.

Desde Histoletras me despido con palabras del artista Juan Carlos Entrocassi para que deje un mensaje a la juventud actual y a la del futuro, expresó: “Digo recordando el pensamiento de un grande como Tolstoi... “Pinta tu aldea y pintarás el mundo” ... hermoso, profundo, certero y vigente siempre”.