24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
El Tiempo en Jujuy

Se mantiene el alerta amarilla por vientos para una parte de la provincia

En tanto para la capital se espera una máxima de 15 °C.

Sabado, 23 de agosto de 2025 07:11

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por vientos fuertes para las zonas de Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi. donde el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

El nivel de alerta amarilla, según detalló el Servicio Meteorológico Nacional, señala la posibilidad de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Esta advertencia busca que la población y las autoridades locales tomen precauciones ante la probabilidad de que los vientos provoquen caídas de árboles, cortes de energía eléctrica o dificultades en la circulación vehicular, sobre todo en rutas de montaña y zonas expuestas.

El SMN recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Algunas de las medidas sugeridas:

  •     Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento

  •     Evitar actividades al aire libre en zonas expuestas

  •     Extremar la precaución al conducir, especialmente en rutas de montaña

En tanto para la capital de la provincia, se nota un marcado descenso de la temperatura, comparado con la jornada de ayer, se espera una mínima de 9 °C, mientras que la máxima llegará a los 15 °C, el cielo se mantendrá algo nublado sin probabilidades de lluvias.

 

