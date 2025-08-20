¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Onda Estudiantil

Ganadores del Finde Estudiantil

El Ente Autárquico Permanente dio a conocer el listado con el resultado del encuentro realizado el 9 y 10.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 01:00
NOTABLE COMPROMISO | LOS ESTUDIANTES SE LUCIERON EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL FINDE ESTUDIANTIL.

Se conoció el resultado del Finde Estudiantil que se celebró los pasados 9 y 10 del corriente mes en el estadio "23 de Agosto", en el marco de la 74º edición de la fiesta Nacional de los Estudiantes.

En la categoría baile del sábado estudiantil, el primero lugar fue para el colegio Del Salvador; el segundo para el Ipsel; mientras que el tercer premio quedó compartido entre los colegios Mayor Jujuy, Colegio Nº 2 "Armada Argentina" y Divino Redentor.

En categoría hinchada hasta 350 participantes, se quedaron con el primer lugar el colegio Emdei, segundo el Bachillerato Provincial Nº 21 y tercer lugar le correspondió al colegio Secundario Nº 62 "San Juan Bautista de La Salle".

ALGARABÍA | LAS HINCHADAS LLEVARON ALEGRÍA.

El domingo fue el día en el que concurrieron los colegios más grandes.

En categoría baile el primer lugar es para la Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti". El segundo lugar compartido entre la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "General Savio" de la ciudad de Palpalá y el colegio "Nuestra Señora del Huerto".

El tercer lugar fue para la Escuela provincial de Artes Nº 1 "Medardo Pantoja".

En categoría hinchada hasta 600 participantes, el primer premio fue para la Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti". El segundo lugar para el Centro Polivalente de Artes "Profesor Luis Alberto Martínez" y el tercer lugar para el colegio "Nuestra Señora del Huerto".

En la categoría hinchada hasta 1.200 participantes, el primer lugar fue para la Escuela de Educación Técnica Nº 2 "Profesor Jesús Raúl Salazar". El segundo lugar para la escuela de Comercio Nº 1 "Profesor José Antonio Casas" y finalmente el tercer lugar para la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Escolástico Zegada".

PROTAGONISTAS DE LA JORNADA | MUCHA ONDA Y ACTITUD.

