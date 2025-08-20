Distinguen al Grupo Ledesma

Recientemente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se distinguió a compañías destacadas durante el último año en la actividad empresarial a nivel nacional. Entre ellas, el Grupo Ledesma recibió el Premio Fortuna 2025 a la Mejor Empresa Agroproductiva.

Carlos Blaquier, miembro del Comité ejecutivo del directorio de Ledesma; y Eduardo Nougues, director de Asuntos Institucionales y Legales, recibieron el galardón de manos del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

"Es un gran honor recibir en nombre de Ledesma este premio que nos otorga la Revista Fortuna como la mejor compañía agroindustrial de la Argentina. Nuestra industria enfrenta grandes desafíos, un mundo más competitivo que exige eficiencia, productividad, innovación y sostenibilidad. Para responder, necesitamos más que nunca trabajar juntos, empresas, Estado y sociedad, mejorando infraestructura, reduciendo costos y promoviendo la inversión", señaló Carlos Blaquier.

También habló del modelo de sostenibilidad de la empresa. "Creemos que la verdadera competitividad se construye también cuidando el ambiente, desarrollando nuestras comunidades y mirando al futuro con optimismo. Muchas gracias nuevamente a Fortuna y a todos los que forman parte de la familia de Ledesma. Este reconocimiento es de ustedes", sostuvo.