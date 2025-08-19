El Primer Encuentro Provincial de Becarios de Jala University en Argentina se llevó a cabo en el Nodo de Economía del Conocimiento, organizado de manera conjunta por el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y Jala University.

El evento reunió a los 16 becarios jujeños en curso de la carrera Bachelor of Commercial Software Engineering, provenientes tanto de la capital y alrededores como del interior provincial, con el objetivo de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad, compartir experiencias y aprendizajes, y vincular a los jóvenes con el ecosistema productivo local.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó que, "este encuentro es una oportunidad única para que nuestros jóvenes talentos conecten su formación con la industria tecnológica y el desarrollo de Jujuy. Valoramos la iniciativa de Jala University y reafirmamos el compromiso del Gobierno provincial de acompañar la educación, la innovación y la inserción laboral de nuestros becarios".

Por su parte, la directora de Servicios Basados en el Conocimiento, Belén Castro, señaló que "reunir a todas las cohortes de becarios jujeños permite fortalecer la comunidad, compartir experiencias y generar redes de contacto que potencien el impacto de la formación tecnológica en nuestra provincia. Este evento refleja la importancia de articular educación, gobierno e industria."

Asimismo, Ramiro Guede, el Country Manager Argentina de Jala University afirmó que: "Estamos muy orgullosos de fortalecer este convenio que abre nuevas oportunidades de formación para el talento local. El evento fue una muestra del compromiso y la energía que existe en la provincia por apostar a la educación y la innovación. Agradecemos profundamente el apoyo recibido y renovamos nuestra motivación para seguir formando a los jujeños que serán protagonistas del desarrollo tecnológico y productivo de la región".

Durante la jornada, los becarios participaron de un conversatorio sobre experiencias y aprendizajes.