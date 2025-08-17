El SMN anunció para hoy una alerta amarilla por fuertes vientos para las zonas de Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi, donde el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

En este contexto desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial lanzaron recomendaciones ante este evento meteológico.

Reducir la velocidad y respetar los límites establecidos. Mantener distancia de frenado adecuada ante posibles turbulencias. Fortalecer la sujeción del volante, especialmente en zonas expuestas o de altura. Extremar la atención a señales de tránsito y condiciones cambiantes de la ruta. Evitar maniobras bruscas que puedan comprometer la estabilidad del vehículo.

Se espera que los vientos disminuyan hacia el final de la jornada, aunque se mantendrá la vigilancia en áreas montañosas donde las ráfagas son más severas. Las autoridades recordaron que la Alerta Amarilla implica "riesgo leve a moderado", pero exige acciones preventivas para evitar accidentes.