16 de Agosto, Jujuy, Argentina
Prevención

Jujuy intensifica vacunación contra sarampión con operativo masivo en Alto Comedero

La campaña "Te estamos cuidando" desplegó equipos en siete puntos clave del populoso barrio este sábado, buscando inmunizar a niños sin su esquema completo de Triple Viral. 

Sabado, 16 de agosto de 2025 13:26

Jujuy redobla los esfuerzos para prevenir el sarampión con una campaña intensificada de vacunación que llegó este sábado 16 de agosto al corazón de Alto Comedero. Bajo el lema "Te estamos cuidando", equipos interdisciplinarios trabajaron de 9 a 17 horas en siete espacios estratégicos del barrio, ofreciendo la vacuna Triple Viral de manera gratuita.

Jujuy redobla los esfuerzos para prevenir el sarampión con una campaña intensificada de vacunación que llegó este sábado 16 de agosto al corazón de Alto Comedero. Bajo el lema "Te estamos cuidando", equipos interdisciplinarios trabajaron de 9 a 17 horas en siete espacios estratégicos del barrio, ofreciendo la vacuna Triple Viral de manera gratuita.

El foco central de la campaña está puesto en proteger a la población infantil más vulnerable. Las autoridades sanitarias buscan especialmente vacunar:

  • Niños de 1 año que necesitan su primera dosis para iniciar el esquema.

  • Niños de 5 años que aún no tengan las dos dosis requeridas.

  • Niños de 2, 3 o 4 años que no hayan recibido ninguna dosis (primera dosis).

  • Todos los niños nacidos durante 2020 (que aún no cumplen 5 años) que necesitan su segunda dosis.

Sin sarampión, pero en alerta
Aunque Jujuy no registra casos de sarampión en la actualidad, las autoridades enfatizan la importancia crucial de la prevención. Recuerdan que esta enfermedad, altamente contagiosa, puede generar complicaciones severas como diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía e inflamación cerebral (encefalitis), e incluso ser fatal. La vacuna Triple Viral, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, es la herramienta más efectiva para prevenirla, protegiendo también contra paperas y rubéola.

Acceso amplio y gratuito
La campaña continúa activa más allá del operativo en Alto Comedero. La vacuna Triple Viral está disponible de forma gratuita en vacunatorios, ferias, centros culturales y otros espacios públicos en toda la provincia.

Esquema requerido y constancia

  • Niños de 12 meses a 4 años: Requieren 1 dosis de Triple Viral.

  • Niños de 5 años o más, adolescentes y adultos: Requieren 2 dosis de vacuna contra sarampión y rubéola (Doble Viral o Triple Viral), aplicadas después del año de vida.

  • Personas nacidas antes de 1965: Se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

Es fundamental presentar el carnet de vacunación o acceder al registro nominal para constatar las dosis previas.

Puntos de Vacunación en Alto Comedero (Sábado 16/08):

  1. Hospital Snopek

  2. Feria Tonino

  3. Centro Cultural Jorge Cafrune

  4. CAPS Eva Perón

  5. Centro Cultural Tupac Amaru

  6. Nodo Victoria Cruz

  7. Feria Copacabana Sector B6

La provincia insta a las familias a revisar los carnets de vacunación de sus hijos y acercarse a los puntos de vacunación para garantizar la protección frente a estas enfermedades prevenibles.

