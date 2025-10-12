Encontraron al nene que era buscado en Córdoba y detuvieron a su

La intensa búsqueda de P.R.L., el niño de 5 años desaparecido tras el doble femicidio de su madre y su abuela en Córdoba, tuvo un desenlace positivo este domingo. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar, a cargo de Gerardo Reyes, informó que el menor fue encontrado sano y salvo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Su padre, Pablo Laurta, principal acusado de los crímenes y de la sustracción del niño, fue detenido en la misma localidad en un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos. Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba organizando su traslado en taxi para cruzar la frontera hacia Uruguay.

Alerta Sofía y una búsqueda nacional

El hallazgo se produce tras la activación del Alerta Sofía por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, un sistema de emergencia que se utiliza para coordinar la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos que se encuentren en grave peligro.

La desaparición de Pedro había conmocionado al país. El niño fue visto por última vez este sábado en el barrio Argüello de la capital cordobesa, luego de que su padre, de nacionalidad uruguaya, presuntamente asesinara a balazos a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de esta, Mariel Zamudio.