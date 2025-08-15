San Salvador de Jujuy se prepara para viajar en el tiempo con la llegada de una nueva edición de la Feria Medieval Jujuy, un encuentro único que combina historia, fantasía y cultura pop en un ambiente pensado para toda la familia.

El encuentro, que se realizará este sábado 16 y domingo 17 de agosto en el complejo Ampuap del barrio Bajo La Viña de esta capital, reunirá a recreadores históricos, artistas, artesanos y entusiastas de la época medieval en una experiencia inmersiva que incluirá combate medieval, música en vivo, espectáculos teatrales, desfiles de trajes, gastronomía temática, juegos y actividades interactivas para todas las edades.

Como novedad de esta edición, por primera vez se montará un gran escenario donde se desarrollará un amplio despliegue artístico, con la participación del Coro Kamay, el Dúo Mealla Agostini, la banda Steel Soul de Salta, Cerro Negro, el carismático Payaso Patatón y desde Tucumán la agrupación Experimentando lo Celta, junto al grupo de danzas Apsara.

La animación estará a cargo de Los Cuervos Mensajería Medieval, la musicalización será responsabilidad de Matías Vargas y el predio contará con la presencia itinerante de La Corte de los Locos, un grupo de clowns y malabaristas que recorrerá la feria llevando humor, color y destrezas circenses a cada rincón.

La Feria Medieval Jujuy no solo es un espacio cultural, sino también una gran vidriera para el sistema emprendedor de la provincia. En esta edición participarán alrededor de 90 stands de artesanos, diseñadores, productores gastronómicos y creadores locales, generando oportunidades de visibilidad, venta y conexión con el público.

Este encuentro se consolida como una plataforma clave para impulsar el trabajo independiente y fomentar la economía creativa de Jujuy.

Además, los visitantes podrán recorrer un gran mercado artesanal con productos inspirados en la Edad Media y la fantasía épica, disfrutar de propuestas gastronómicas especialmente pensadas para la ocasión, y participar de torneos y demostraciones que recrean costumbres y destrezas de siglos pasados.

La Feria Medieval Jujuy se ha convertido en un punto de encuentro para quienes aman la historia, los videojuegos, la literatura fantástica y el cosplay.

Las entradas se pueden conseguir en la puerta del evento y se recomienda asistir con vestimenta temática para vivir la experiencia en su máxima expresión.

Más detalles sobre la programación, horarios y actividades estarán disponibles en las redes oficiales de la Feria Medieval Jujuy Instagram: [@feriamedievaljujuy y Facebook: [Feria Medieval Jujuy].

Este encuentro invita a viajar al corazón de la Edad Media y la fantasía épica en una experiencia única para toda la familia.