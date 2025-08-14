Una joven jujeña brilla esta noche en el Gran Rex

Ana Guadalupe Véliz Acosta, una joven jujeña de 21 años, cumplirá esta noche uno de sus grandes sueños, llevar su talento al prestigioso teatro Gran Rex de Buenos Aires, formando parte del elenco de la obra "El principio del fin", un musical inspirado en la vida del rapero venezolano Canserbero. Esta noche, Anita Véliz, pondrá en alto el nombre de su provincia natal.

Ana Guadalupe Véliz Acosta, una joven jujeña de 21 años, cumplirá esta noche uno de sus grandes sueños, llevar su talento al prestigioso teatro Gran Rex de Buenos Aires, formando parte del elenco de la obra "El principio del fin", un musical inspirado en la vida del rapero venezolano Canserbero. Esta noche, Anita Véliz, pondrá en alto el nombre de su provincia natal.

El camino de Ana Véliz con el arte comenzó desde muy pequeña. Con apenas tres años, ya llenaba de alegría su casa con sus primeros pasos de baile. A lo largo de su infancia y adolescencia, se formó en diversas disciplinas como danza clásica, gimnasia artística y comedia musical. "Le pedí a mi mamá que me llevara a esas clases porque me gustaba bailar, cantar y actuar", relató la joven en una entrevista.

Desde los cinco hasta los quince años, estudió comedia musical en diversas escuelas y perfeccionó sus habilidades en jazz, canto, tap, actuación y hip hop, disciplinas que la llevaron a competir en Buenos Aires con el grupo Democru en 2021. Durante su formación, contó con el apoyo de reconocidos profesores como Cristina del Valle, Maximiliano Ruiz y Rubén Luna, quienes la guiaron en sus primeros pasos.

DE JUJUY A BUENOS AIRES PARA SEGUIR UN SUEÑO

Con el sueño de convertirse en una artista profesional, Anita Véliz decidió mudarse a Buenos Aires al terminar la secundaria en 2022. "Vine porque elegí aprovechar todas las oportunidades para destacar todo lo artístico que traigo", explicó.

A pesar de la distancia, la joven siempre mantuvo un fuerte vínculo con su tierra, presentándose en diversos escenarios de Jujuy, como el Teatro Mitre y en el auditórium del colegio José Hernández. También formó parte del elenco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y del Carnaval de los Tekis en 2024, donde bailó junto a Aldo Araya.

Una vez instalada en la capital, no tardó en buscar su lugar en la escena artística. Se presentó a varias audiciones, logrando un papel en la obra "El principio del fin" después de un casting abierto que vio por Instagram. La obra, que se estrena el 14 de agosto, no solo es un musical, sino que también lleva un poderoso mensaje de impacto social. "Está inspirada en Canserbero y habla sobre la resistencia de las personas contra la represión policial. Es un mensaje poderoso donde se baila hip hop", detalló.

La obra cuenta con un elenco de figuras conocidas, incluyendo a los raperos Stuart y Larrix, la bailarina Melody Luz, la influencer Martina Morales y, para sorpresa de muchos, la ex-participante de Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione.

En paralelo a su carrera artística, Ana Véliz cursa la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y también dedica tiempo a dar clases de baile, demostrando una admirable dedicación y pasión por todas sus facetas.