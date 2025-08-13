¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Centro Cultural “Manuel Belgrano”

La edición 2025 de Los Hornitos ya tiene fecha

Se realizará los días 22, 23 y 24 de agosto. Desde hoy, entradas a la venta.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 03:01

El Festival de la Comida Regional "Hornitos" 2025 que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de agosto en el Centro Cultural "Manuel Belgrano", así lo anunció el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, junto a funcionarios de diferentes secretarías del departamento ejecutivo.

El Festival de la Comida Regional "Hornitos" 2025 que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de agosto en el Centro Cultural "Manuel Belgrano", así lo anunció el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, junto a funcionarios de diferentes secretarías del departamento ejecutivo.

Autoridades municipales informaron que a partir de hoy se pondrán a la venta las entradas en la página web del municipio: www.sansalvadordejujuy.gob.ar. También desde hoy, los centros vecinales que deseen participar del evento podrán registrarse en la Secretaría de Planificación y Ambiente.

"Se han programado cuatro espectáculos: dos nocturnos, el 22 y 23 de agosto, y dos al mediodía, el sábado 23 y el domingo 24. Los espectáculos del mediodía serán de entrada libre y gratuita, para que toda la familia pueda disfrutar sin costo", señaló el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba.

Se habilitarán 20 espacios destinados a centros vecinales para la venta de comidas típicas y 5 para emprendedores, con el fin de promover tanto la gastronomía local como el desarrollo de la economía social.

Desde hoy, los interesados deberán concurrir a la Dirección de Participación Ciudadana, ubicada en calle Ejército del Norte 1500, planta alta, donde se recibirán las postulaciones y se dará a conocer el reglamento.

 

