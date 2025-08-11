Celebraron sesenta y cinco años del hospital quiaqueño

El hospital "Jorge Uro", de La Quiaca, celebró sus más de seis décadas. Hubo reconocimientos al personal que cumplió 25 años de servicios y también a quienes formaron parte del primer servicio de odontología.

La ceremonia fue encabezada por la directora del nosocomio, Fernanda Elías, junto al director provincial de hospitales Pablo Castro, acompañados por la legisladora provincial Alejandra Elías y autoridades locales.

Luego del ingreso de las Banderas de ceremonia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional con el acompañamiento de la Banda de Música Policial de Abra Pampa. Seguidamente, Fernanda Elías se dirigió a los presentes, destacando los 65 años de historia, compromiso y mirada hacia el futuro.

También se refirió a los logros en estos diez años de su gestión, inversiones en equipamiento de alta complejidad, mejoras estructurales en maternidad, quirófanos, lavadero y esterilización, camas de terapia intensiva, y un modelo de atención centrado en las personas, tanto pacientes como trabajadores.

A su término, Pablo Castro trajo el saludo del ministro de Salud, Gustavo Bohuid, y resaltó tres ejes del plan estratégico de salud que el hospital de La Quiaca cumple con compromiso.

"Descentralización, Atención primaria de la salud (APS) y Trabajo en equipo, hay que reflexionar sobre el camino recorrido, reconocer a quienes dejaron bases sólidas y proyectar hacia dónde se quiere llevar al hospital", sostuvo.

Por último felicitó al personal de todas las áreas y servicios del hospital cabecera en la Puna.

Continuando con el programa establecido, se realizó la entrega de reconocimientos al personal que cumplió 25 años de servicio.

En tanto se descubrió una placa recordatoria en homenaje a los pioneros del servicio de odontología Américo Elías y Nora Tolaba que pudieron estar presentes para ser homenajeados.

Además, con gran beneplácito, las autoridades inauguraron la sala donde está ubicado el mamógrafo. En la parte final, por la calle Patricias Argentinas hubo pasaje de todas las áreas del hospital.

DESCUBREN PLACA | HOMENAJEADOS AMÉRICO ELÍAS Y NORA TOLABA.

Jorge Uro

En 1935 se estableció en La Quiaca el doctor Jorge Uro, oriundo de Humahuaca, destacándose su labor altruista. Había egresado como médico de la Universidad de Buenos Aires con medalla de oro por su promedio.

En nuestra ciudad dejó profundas huellas por tener un espíritu caritativo y sensibilidad ante el dolor ajeno, sin distinción de clases sociales y sin reparar en la nacionalidad de los enfermos. Brindó un alto ejemplo de austeridad además de entrega profesional.

Hondo pesar causó en el medio, y especialmente en las clases populares, el fallecimiento del doctor Jorge Uro el 15 de marzo de 1958, quien fuera director del centro de salud y centro maternal, médico del Ferrocarril y de Sanidad Escolar.

Fue presidente del Club Sportivo Libertad por varios años y director del conjunto folclórico "El Fogón Criollo". Murió rodeado del cariño de los vecinos de los pueblos de La Quiaca y Villazón. Uro nunca tuvo casa propia.