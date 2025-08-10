Inscriben en formación de "Jóvenes Dirigentes"

El programa "Jóvenes Dirigentes", impulsado por el Frente Joven, está inscribiendo para la formación 2025 en Jujuy que se lanzará el 14 de este mes en la Legislatura de la Provincia; mientras que las clases darán inicio el 20 de agosto en la sede de la Ucasal.

El programa "Jóvenes Dirigentes", impulsado por el Frente Joven, está inscribiendo para la formación 2025 en Jujuy que se lanzará el 14 de este mes en la Legislatura de la Provincia; mientras que las clases darán inicio el 20 de agosto en la sede de la Ucasal.

El Frente Joven es una ong nacional que trabaja desde hace más de 15 años por la defensa de los derechos humanos y principalmente por el derecho a la vida así como también en la promoción del liderazgo juvenil en los ámbitos político, social, empresarial y económico, entre otros.

Se brindarán distintas herramientas a los alumnos que hagan el cursado a través de tres bloques temáticos que contarán con clases teóricas, seminarios, prácticas y encuentros con dirigentes.

La apertura del programa se concretará el jueves 14 en la Legislatura de Jujuy, desde las 16 a las 18, en tanto que las clases empezarán en la Ucasal sede central (Belgrano 431) a partir del miércoles 20 y de allí todos los miércoles y viernes de 16 a 18.30.

El cursado tiene una duración de 3 meses con formación certificada y la entrega del trabajo final que sería un simulacro de debate también en la Legislatura de Jujuy.

Las inscripciones están abiertas y la convocatoria tiene como lema "El país necesita jóvenes líderes".

Se inscribe a través del link de un formulario que se puede solicitar a los teléfonos 388-4702925 o 388-5011548. Se trata de un programa arancelado.

Resaltaron que "es educación de calidad, a través de encuentros con disertantes de distintos sectores sociales y políticos ofrecemos herramientas concretas, espacios de debate, formación ética y una red de jóvenes comprometidos con una Argentina mejor".

Y recordaron que el programa está diseñado para jóvenes con vocación de liderazgo, compromiso social y ganas de involucrarse en la vida pública.