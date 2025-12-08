Presentaron Plan Provincial de Educación Ambiental Integral

Las ministras de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, y de Educación, Miriam Serrano, presentaron oficialmente el Plan Estratégico de Educación Ambiental Integral, elaborado por los equipos técnicos que integran la Coordinación Ejecutiva de Aplicación de la Ley Provincial de Educación Ambiental (N° 6.105). Se trata de una política pública clave para incorporar la sostenibilidad como eje transversal en el sistema educativo.

La actividad, realizada en el Complejo Ministerial de Educación, representa un hito institucional y reafirma el compromiso del Gobierno de la Provincia de fortalecer una educación que forme ciudadanos activos, críticos y responsables frente a los desafíos actuales y futuros. Estuvieron presentes y acompañaron, funcionarios y responsables de área de ambas carteras, directores y directoras de nivel, equipos técnicos, y docentes.

En la oportunidad, la ministra Zigarán destacó el trabajo de los equipos técnicos de ambos ministerios, así como también de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación que preside Luis Bono, "y que permitió llegar a la presentación de este Plan que representa un hito y un hecho inédito en nuestro país". Luego de hacer un racconto de las acciones llevadas adelante en la materia, desde el 2016, tanto en términos de aporte a los diseños curriculares como en el desarrollo de otras iniciativas escolares, la titular de la cartera ambiental puso de relieve la importancia de la Ley Provincial de Educación Ambiental, una norma pionera en Argentina que se sancionó dos años antes que la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral.

Además, ponderó el rol de la educación ambiental "en el contexto de la convergencia de la triple crisis ambiental, por contaminación, producto del cambio climático, y por pérdida de la biodiversidad", precisando que "es una herramienta potente, dinámica y enriquecedora que nos ayuda a asumir un compromiso moral intergeneracional frente a la urgencia de esta crisis que también es civilizatoria".

"Jujuy asumió un enorme compromiso con la agenda ambiental -agregó-, por eso incluso la hemos incorporado en el texto de la Reforma de nuestra Constitución Provincial donde la educación ambiental, particularmente, ocupa un lugar central".

Por su parte, la ministra de Educación, Miriam Serrano, subrayó que el Plan recoge el compromiso y la necesidad de tener una mirada integral del ambiente como tópico transversal en todos los niveles y modalidades.

"Es una hoja de ruta que nos marca, con líneas estratégicas, a dónde debemos ir, con la formación docente continua, la innovación pedagógica que significa nuevos elementos en el aula, y fundamentalmente el rol de la comunidad para la creación de proyectos colectivos en pos del cuidado del medio ambiente".

Asimismo, destacó el trabajo de docentes y estudiantes en referencia a esta temática en cada Expo y Feria con proyectos reconocidos a nivel nacional. "Hoy más que nunca, desde educación, vamos a ser facilitadores del cuidado del medio ambiente, porque a la Madre Tierra, Pachamama, hay que seguir cuidándola ya que es de todos nosotros".

Con esta presentación, la provincia da inicio a una nueva etapa que incluye el enriquecimiento del Plan a partir de la incorporación de aportes de sectores estratégicos, y reafirma su decisión política de construir un presente más sostenible y un futuro resiliente, ubicando a la educación como el motor de las transformaciones que la provincia necesita para enfrentar los desafíos socioambientales de este siglo.

Herramienta de construcción

El nuevo Plan Provincial de Educación Ambiental Integral presentado por los ministerios de Ambiente y Educación, propone garantizar este derecho desde una perspectiva inclusiva, intercultural y sustentable, entendiendo que la educación ambiental es una herramienta fundamental para la construcción de una ciudadanía consciente y participativa.

Se trata de una política prioritaria para la provincia que aborda de manera integral los aspectos sociales, culturales, económicos y ecológicos del desarrollo sostenible, tanto en las instituciones educativas como en la comunidad en general. Su implementación brindará un marco sistémico, participativo y contextualizado a las acciones pedagógicas y comunitarias que ya se vienen realizando, articulando con otros sectores estratégicos y promoviendo un enfoque transversal y transformador.

El Plan abarca a todas las instituciones educativas de gestión estatal, privada, municipal, social y cooperativa, y contempla la diversidad territorial, cultural y ecológica de la provincia. Asimismo, el nuevo plan reconoce los desafíos urgentes de la agenda ambiental: la pérdida de biodiversidad, la gestión de residuos, la contaminación y los efectos del cambio climático. Para fortalecer su impacto, la estrategia se estructura en cuatro ejes centrales: Formación docente inicial y continua, Innovación pedagógica, Participación comunitaria, y Evaluación y monitoreo integral.

Cada uno de ellos orienta acciones concretas de corto, mediano y largo plazo que buscan consolidar una educación ambiental efectiva, actualizada y comprometida con el territorio.